Спасение лошади, увязшей по колено в грязи

Британским спасателям удалось вызволить из беды лошадь, увязшую в грязи на пляже Бернхэм-он-Си на западе Англии. В операции, которая заняла больше двух часов, участвовали не только спасатели, но и береговая охрана и пожарные.

Животное застряло в грязи по колено. Ситуация становилась все более критической из-за приближающегося прилива. Но в итоге все закончилось хорошо. С помощью веревки спасатели смогли вызволить лошадь из западни. Как сообщается, ни животное, ни наездник не пострадали.