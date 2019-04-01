Австралийцы утверждают, что инфракрасный шлем помогает при Паркинсоне

Группа австралийцев, живущих с болезнью Паркинсона, утверждают, что шлемы, излучающие инфракрасный свет, помогают облегчить симптомы заболевания и улучшить качество жизни. Эти заявления вдохновили ученых провести клинические испытания.

Шлемы разработала бывший врач Кэтрин Гамильтон после того, как в 2016 году она лечила артрит с помощью инфракрасного излучения. Научных доказательств эффективности такого лечения нет, но Гамильтон считает, что инфракрасный и ближний инфракрасный диапазоны излучения могут помочь регенерировать старые клетки и создать новые.

«Излучение проникает в клетку и подает небольшой световой импульс в митохондрию - "батарейку" клетки, - объяснила она. - И если митохондрия была "несчастна" от того, что клетка работала ненормально, она получит импульс, скажет: "О, спасибо, мне это нравится", и начнет активизировать клетки».

Первым австралийцем, опробовавшим шлем, стал бывший политик Макс Барр. «Может, излучение и могло прожечь мне мозги, - сказал он. - Но я был готов пойти на риск, потому что другого способа лечения не было».

В течение последних трех лет Берр облучал голову по 20 минут два раза в день. По его заявлениям, дрожь в руках уменьшилась настолько, что он может снова играть на пианино, большинство других симптомов Паркинсона также смягчились.

63-летняя Грейс Винецки говорит, что ее состояние также улучшилось. «Я чувствую себя намного счастливее, мне намного легче, я меньше дрожу и больше смеюсь».

Тем не менее, эффективность шлемов пока не доказана. Доктор Энн Либерт и ее команда проводят клиническое исследование с участием пациентов с болезнью Паркинсона и другими заболеваниями в Сиднее, Брисбене и Южной Австралии.

«Мы надеемся, что сможем зафиксировать и воспроизвести результаты клинических наблюдений, которые проводились в последние несколько лет в Тасмании, - сказала Либерт. - Мы также поймем, кому подходит такое лечение, и сохраняются ли позитивные изменения».

Первые результаты исследования ожидаются в конце этого года. Доктор Гамильтон говорит, что несмотря на них, продолжит делать шлемы.