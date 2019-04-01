Бутефлика может уйти

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика собирается подать в отставку. Объявить о своём уходе он может в ближайшие дни. Об этом сообщили сразу два телеканала страны.

Накануне решением главы государства были переназначены 21 из 27 министров. Как полагают аналитики, именно они в составе нового правительства во главе с премьером Нуреддином Бедуи будут управлять страной в переходный период, когда Бутефлика покинет пост.

Несколько дней назад начальник Генерального штаба вооруженных сил Алжира Ахмед Гаид Салех обратился в Конституционный совет с призывом при знать недееспособным 82-летнего лидера, который после перенесённого в 2013 году инсульта практически не появляется на публике.

Несмотря на отказ Бутефлики баллотироваться на пятый президентский срок и перестановки в правительстве, волнения в Алжире, начавшиеся два месяца назад, не утехают.

В минувшие дни манифестации прошли не только в крупных городах страны, но и за её пределами. Свыше двух тысяч алжирцев, живущих во Франции, вышли на акцию протеста в центре Парижа. Они требовали полной смены власти в Алжире.