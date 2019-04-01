Бутефлика поставил себе дедлайн и пообещал уйти до 28 апреля

Абдельазиз Бутефлика объявит о своей отставке с поста президента до 28 апреля. Об этом со ссылкой на заявление администрации главы государства сообщает EFE. До этого времени Бутефлика намерен «принять меры по обеспечению бесперебойной работы государственных институтов в переходный период». После отставки президента по закону его полномочия переходят к спикеру парламента, — сейчас этот пост занимает Абделькадер Бенсалах. В этом случае он обязан будет назначить президентские выборы в срок до 90 дней.

Ранее Бутефлика настаивал на своём участии в очередных президентских выборах. Его выдвижение спровоцировало крупнейшие за последние годы акции протеста в Алжире. На фоне этих выступлений президент пообещал в случае переизбрание в течение года провести досрочные выборы, затем снял свою кандидатуру и отложил день голосования. Признать 82-летнего главу государства недееспособным в этих условиях потребовал начальник Генштаба Ахмед Гаид Салах.