Венесуэла погрузилась в пучину хаоса и мародерства

В охваченной кризисом Венесуэле процветает мародерство. С наступлением темноты, а в условиях повсеместных перебоев с поставками электроэнергии она наступает рано, погромы и грабежи стали уже обыденным явлением.

Только в Маракайбо, втором по величине городе Венесуэлы с миллионным населением, за неделю было разграблено 350 магазинов и крупный торговый центр.

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. Согласно данным властей, причиной стал саботаж на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара. Однако независимые наблюдатели говорят, что станция уже давно нуждалась в модернизации, а кризис и массовый отток населения, в первую очередь, квалифицированных кадров, лишь усугубил ситуацию.