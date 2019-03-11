Гордиев узел "брексита"

Премьер-министр великобритании Тереза Мэй в Страсбурге сверит часы перед повторным голосованием в британском парламенте, которое состоится во вторник. Речь идёт о пересмотренном соглашении с ЕС по "брекситу". В январе депутаты отвергли документ, потребовав внести поправки в договорённостях о границе с Ирландией.

Евросоюз пересматривать соглашение отказывается, но в Еврокомиссии дали понять, что готовы продолжить диалог. Её представитель Маргаритис Шинас заявил:

"Мы в Еврокомиссии остаёмся открыты и готовы встречаться с британскими переговорщиками в любое время. Мы полны решимости ратифицировать эту сделку до 29 марта. Палата общин должна принять целый ряд важных решений на этой неделе".

Тереза Мэй пообещала предложить парламенту вариант документа, включающий "бэкстоп" – механизм поддержки спорной границы. Мера временная, до тех пор пока стороны не придут к постоянному соглашению, которое её заменит. Но это не устраивает многих депутатов, и шансы на то, что документ будет принят, зыбки.

Депутат от оппозиционной лейбористской партии Иветт Купер считает, что если Мэй не удастся достичь консенсуса, то парламент должен взять "брексит" под контроль :

"Тереза Мэй должна признать, что ее подход не работает. Как премьер-министр, она должна проявить себя лидером и возобновить дебаты. И если она не найдёт выхода из сложившейся ситуации, это должен сделать парламент. И еще раз: мы будем готовы работать над поправками, которые внесут обе стороны".

Напряжённость, вызванная неопределённостью с "брекситом", выходит и за пределы Великобритании; особенно ощутима она в Дублине:

"Я слышу предположения о том, что некоторые результаты могут быть отменены в пользу нового голосования, - говорит премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. - Но мы упускаем из виду, что вот уже два с половиной, если не все три года прошли после референдума по "брекситу". Для Соединенного Королевства уже слишком поздно сказать нам, чего там хотят. Соглашение по "брекситу" требует компромисса, и это соглашение - тот самой компромисс".

Dog's dinner - "собачий обед". В переводе на русский это идиоматическое выражение означает "беспорядок, хаос". Так назвали свою акцию активисты, выступающие против "брексита". Голосование во вторник чревато для Великобритании ростом неопределённости и рисков политического кризиса. Как снять с себя обязательства, сохранив преимущества? Эта дилемма может быть использована для внтуриполитчисекой борьбы.