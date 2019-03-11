Британия: лай из-за "брексита"

Десятки лондонских собак (разумеется, под присмотром хозяев) разделили обед у здания британского парламента. Таким образом активисты так называемого "Гаф-рефендума", выразили протест против "брексита". Владельцы животных утверждают, что развод Лондона с Брюсселем обернется ростом цен на корм, ветеринарные услуги и как следствие под ударом окажутся их любимцы.

Даниэль Элкан, основатель "Wooferendum": "Премьер Тереза Мэй пытается угрожать "брекситом" без сделки, без ее проекта по выходу из ЕС. Это не демократично. Почему не может быть другого мнения? Поэтому здесь и лают наши собаки, поглощая свой собачий обед. Мы хотим направить политикам послание о том, что все идет не слишком хорошо. Нам необходимо народное голосование".

Сторонники евроитеграции также переживают, что перестанет действовать европейский паспорт для домашних животных, что усложнит путешествия с их питомцами на континент... Никто не узнает, по этой ли причине "четвероногие демонстранты" в жилетах и шарфах с символикой ЕС облаяли маску Терезы Мэй?

Во время собачьего обеда над Вестминстером сгустились тучи.... Во вторник двенадцатого марта британский парламент проведет очередное голосование по проекту соглашения об условиях "брексита".