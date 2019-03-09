Лондон отклонил последнее предложение Брюсселя по "брекситу"

Лондон отклонил последнее предложение Брюсселя по выходу из Евросоюза

Ранее главный переговорщик ЕС по "брекситу" Мишель Барнье заявил, что Евросоюз готов предоставить Великобритании возможность одностороннего выхода из таможенного союза с ЕС, то есть, частичного прекращения так называемого "бэкстопа" - предохранительного механизма по сохранению прозрачной границы между Ирландией и Северной Ирландией.

Лидер Палаты общин Андреа Ледсом в ответ заявила, что начинает задаваться вопросом, какую игру ведет ЕС по отношению к "брекситу", если отношения между Лондоном и Брюсселем накануне голосования по сделке в британском парламенте явно ухудшились.

"Я глубоко разочарована тем, что доносится из Евросоюза. В первую очередь, что означает фраза "вы до сих пор не знаете, чего хотите"? Во-вторых, заявление, что "мы не сделали четкого предложения" - это абсолютная неправда. И в-третьих, Мишель Барнье предлагает Лондону избежать "бэкстопа", бросая таким образом Северную Ирландию на произвол судьбы. Премьер-министр Тереза Мэй исключила такую возможность еще несколько месяцев назад, с чем согласился Евросоюз. И я спрашиваю себя, что за игру они ведут? ", – заявила лидер Палаты общин.

Режим "бэкстоп" позволил бы сохранить членство Северной Ирландии в таможенном союзе и едином рынке ЕС, чтобы не допустить появления пограничной инфраструктуры на британо-ирландской границе.

Британские парламентарии же опасаются, что таким образом Великобритания все еще будет привязана к ЕС. Именно по этой причине предложенная Терезой Мэй сделка по"брекситу" была отклонена парламентом.

Следующее голосование по этому вопросу намечено на 12 марта.