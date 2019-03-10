Brexit: накануне решающей недели

Великобритания затаила дыхание накануне решающей для исхода Brexit'a недели. Начиная со вторника, депутаты Палаты общин выскажутся за то, состоится ли выход Соединенного королевства из ЕС как и планировалось 29 марта, или будет отсрочен.

Повторное отклонение парламентом сделки, вкупе с отсрочкой и проведением второго референдума, может остановить Brexit, заявил в эфире BBC министр иностранных дел. "Заявляю со всей ясностью: с самого начала предполагалось, что вариант выхода без сделки будет обсуждаться наряду со всеми остальными", - сказал Джереми Хант в частности.

В самом Брюсселе и ряде европейских столиц ждут, что Великобритания наконец определится. Так,

Франция считает недопустимым затягивание переговоров на неопределенный срок. "По состоянию на сегодня (причем картина не изменилась за последние недели), британцы говорят: "Мы хотим выйти из ЕС", но не поясняют, в каком направлении они затем отправятся, - говорит французский министр по делам Европы Натали Луазо. - Мы ждем, каким будет их выбор: только они могут решить, выходить ли организованно, что возможно и над чем стороны работали в течение двух лет, или предстоит жесткий Brexit, которого никто не хочет, но который может произойти, если никаких подвижек не случится".

Все выходные в Брюсселе шли технические и политические переговоры с целью добиться от Евросоюза пересмотра некоторых положений соглашения, одобренного в ноябре и отклоненного британским парламентом 15 января. Следующее голосование по сделке планируется провести 12 марта. В случае если правительству вновь не удастся заручиться поддержкой депутатов, Палата общин на следующий день проголосует "за" или "против" выхода из ЕС без сделки. И, наконец, если парламентарии выступят против "жесткого" Brexit'a, будет рассмотрен вариант отсрочки.