Третьи сутки в темноте

В воскресенье в Венесуэле пошел отсчет третьего дня без электричества. Граждане страны лишены света, воды и средств связи с вечера четверга. Причина тотального отключения пока не известна. По данным неправительственной организации Codevida, с начала отключения 15 пациентов больниц погибли из-за остановки диализа. 6-милионный Каракас превратился в город-фантом: в столице закрыты магазины и школы, парализован транспорт, отменены десятки рейсов в Международном аэропорту в Майкетии. Это, однако не помешало в субботу президенту Мадуро и его самопровозглашенному конкуренту Гуайдо провести митинги. Действующий глава Венесуэлы назвал случившееся "кибернетической атакой" и "электрической войной", которую, по его словам, ведут США. В понедельник к Венесуэлу прибывает группа экспертов Управления Верховного

комиссара ООН по правам человека для изучения обстановки.