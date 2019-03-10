В Нью-Дели отметили юбилей начала Тибетского восстания

В Нью-Дели прошла акция под лозунгами за независимость Тибета. Её участники обвиняют Китай в систематических грубых нарушениях прав человека и в репрессиях против буддистов. Митинг и шествие были приурочены к 60-летию начала Тибетского восстания, которое длилось около трёх лет и было подавлено в ходе военной операции.

В Пекине обвинения в притеснении жителей Тибета отвергают и заявляют, что в составе Китая этот регион пользуется широкими правами и свободам, а единство с Поднебесной принесло ему экономический рост.