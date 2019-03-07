Закон о фейковых новостях прошёл Госдуму

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о наказании за распространение фейковых новостей в интернете.

За документ проголосовали 322 депутата (71,6%), 78 - против 78 (17,3%), воздержавшихся не было.

Под фейковыми новостями подразумевается недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений и создающей угрозу для безопасности.

У владельцев интернет-площадок "в том числе есть право добровольно заблокировать или поправить недостоверные сведения, на это у них есть целые сутки", сказал, выступая от фракции "Единая Россия", первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, добавив, что закон нельзя воспринимать как цензуру.

"Он [закон¨¨] не запрещает критиковать чиновников, не запрещает высказывать мнения, суждения или точку зрения, отличную от официальной. Только факты, а не мнения и суждения могут быть достоверными или недостоверными, а следовательно подпадать под действие этого закона", – заявил Боярский.

С ярой критикой документа выступил депутат от фракции КПРФ Алексей Куринный, заявивший, что заокн "своих целей не достигнет". По его словам, описанный в законе механизм борьбы с ложной информацией "вызывает кучу вопросов, на которые нет абсолютно никакого ответа".

"Получается, что ее (фейковую информацию) будут определять специально созданные органы, что-то между прокуратурой и Роскомнадзором. Именно они будут определять, информация приличная или неприличная, по большому счету, оскорбляет или не оскорбляет она общественную нравственность (там есть такое такое понятие, и что это такое, тоже не совсем понятно). Это один из вариантов, на наш взгляд, введения цензуры, которая противоречит сегодня Конституции РФ", – пояснил Куринный.

Закон также предусматривает штрафы. За первое распространение недостоверной информации гражданам грозит штраф до 100 тыс. руб., юридическим лицам — до 500 тыс. руб. За повторное нарушение — до 300 тыс. и до 1 млн. Если фейковые новости привели к смерти человека, вреду здоровью или нарушению общественного порядка — до 400 тыс. и 1,5 млн руб.