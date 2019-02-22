Соня Моргенштерн бежит от "брексита"

Соня Моргенштерн пакует чемоданы перед переездом на родину в Германию.

У Сони два гражданства, германское и британское, и она принимала активное участие в кампании против «брексита». Но теперь пришло время признать, что борьба проиграна, в будущем слишком много неопределённости, а значит пора возвращаться на родину.

«Я прожила в Лондоне с 1996 г.и чувствовала здесь себя как дома. Но принятое на референдуме решение о "брексите" лишило нас уверенности в будущем и мы не знаем, что нас ждёт. Само правительство не знает, что оно нам готовит. Мы оказались в запутанной ситуации».

В таком же положении оказались более трёх с половиной миллионов граждан ЕС. Соня приняла решение уехать после того, как замаячила перспектива «брексита» без соглашения.

«Я начала готовиться к "брекситу", запасаться едой на чёрный день. Я начала задумываться над тем, сколько еды мне нужно, как у меня еще есть потребности. И вдруг я осознала, что это сумасшествие, что лучше ли тратить эту энергию и деньги рядом со своими родственниками и избавиться от этих постоянных тревог».

Соня также жалуется на изменившуюся к худшему атмосферу в Британии. По её словам, люди здесь стали более нервными.

«Здесь что-то назревает, от чего мне становится не по себе. Как немка я выросла с определенным чувством истории, с пониманием, что некоторые вещи не должны повториться и что, если что-то пошло не так, то лучше уехать».

Съездив к родственникам в Нюрнберг, Соня наконец обрела спокойствие. Самым трудным для нее было принять решение о возвращении в Германию. После того, как это произошло, она снова почувствовала уверенность в себе и в своём будущем.