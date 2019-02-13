Бейсджампинг с горных склонов

Английский бейсджампер Тим Хауэлл совершил серию прыжков с самых красивых скал Шотландии: среди них Сторр на острове Скай, северный склон горы Бен-Невис и водопад Стилл в Глен-Невисе. Все прыжки были совершены в течение недели в суровых шотландских зимних условиях от имени бренда спортивной одежды.

Хауэлл известен в мире бейсджампинга: в его копилке прыжки со Столовой горы в Кейптауне, с Монблан-дю-Такюль и Большого каньона в США.

Хауэлл планирует стать первым, кто поднимается и прыгнет со всех шести "классических" северных склонов Альп.