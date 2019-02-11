В Лондоне и Милане встретили китайский Новый год

В Лондоне отметили в воскресенье наступление китайского Нового года. На Трафальгарской площади и вдоль прилегающих улиц собрались тысячи человек, чтобы полюбоваться красочным парадом, направлявшимся в Чайнатаун. Как утверждается на сайте лондонской мэрии, именно в в столице Великобритании проводятся самые крупные празднества по случаю китайского Нового года за пределами Азии. Но не менее ярким был и новогодний парад, прошедший в тот же день в итальянском Милане.