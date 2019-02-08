Новая "битва в Альпах"?

"Крупнейшим дипломатическим кризисом со времен объявления Италией войны и вторжения во Францию в 1940 году" назвали аналитики отзыв посла Французской республики в Риме. Следует ли ждать новой битвы в Альпах? - задаются вопросом СМИ после того, как Кристиан Массе вернулся в Париж в ответ на серию "возмутительных заявлений" со стороны итальянского руководства.

Последней каплей или, как говорится в дипломатической ноте, "заключительной и неприемлемой провокацией" стала встреча в минувший вторник вице-премьера Луиджи Ди Майо с делегаций "желтых жилетов".

"Франция вот уже несколько месяцев служила мишенью повторяющихся и безосновательных критических высказываний со стороны членов итальянского правительства, а именно господ Ди Майо и Сальвини, - заявил представитель французского правительства Бенжамен Гриво. - Имели место призывы голосовать против президента Французской республики, поддержать движение "желтых жилетов", подвергалась сомнению политика Франции в Африке и наконец господин Ди Майо приехал во Францию. Когда министр иностранного правительства посещает Францию, элементарная вежливость, учтивость, да что там - основы дипломатии - предусматривают необходимость поставить об этом в известность власти данной страны".

Отзыв посла Кристиана Массе, отмечают обозреватели, усилит изоляцию Италии в Евросоюзе. тем не менее министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли предложил не драматизировать ситуацию: "Тот факт, что заместитель премьер-министра и лидер ведущей политической силы Италии встретился с представителями оппозиции, не означает давления на французское правительство. Нужно ли протестовать против того, что президент Франции Макрон заключает союз с оппозиционными партиями Италии?"

Встречу с "желтыми жилетами" Луиджи Ди Майо раскритиковали и некоторые представители движения: "серьезнейшим вмешательством во внутренние дела Франции" назвала ее одна из инициаторов "желтых жилетов" Жаклин Муро.