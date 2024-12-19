Приговор по делу Open Arms: Сальвини грозит тюремное заключение до шести лет

Бывшему министру внутренних дел предъявлены обвинения в незаконном удержании с целью помешать высадке 147 мигрантов на острове Лампедуза в 2019 году. Лидер "Лиги" уже дал понять, что не уйдет в отставку, если его признают виновным.

Он считает, что защита границ не является преступлением. “Если меня осудят, это будет серьезным поражением для Италии и Европы”, заявил Сальвини.

Фракция Европарламента "Патриоты за Европу" выступила в защиту его действий, члены его партии "Лига" заявили, что готовы выйти на улицы, если их лидера осудят.

Мы надеемся на оправдательный приговор. Если Сальвини признают виновным, мы будем действовать, используя механизмы, предусмотренные в государстве с верховенством закона и систему обжалования. Мы также рассмотрим политические последствия в случае вынесения обвинительного приговора. Но я надеюсь, что ситуация останется неизменной, и Сальвини продолжит исполнять свои обязанности Симонетта Матоне депутат итальянского парламента от "Лиги"

Судно испанской неправительственной организации Open Arms, которое спасло мигрантов, ожидало 19 дней разрешения высадить их на берег.

Мы хотим добиться правды, чтобы понять, что произошло тогда. Мы очень довольны. Благодаря свидетельским показаниям, спустя столько лет стала очевидной фундаментальная истина: спасение жизней - это не преступление, а долг каждого из нас Валентина Бринис активистка Open Arms

На процессе были заслушаны показания 45 свидетелей. Испанская НПО Open Arms присоединилась к судебному разбирательству в качестве гражданского истца. Основатель и глава НПО Оскар Кэмпс присутствует на слушаниях в пятницу. Активисты заявляют, что в результате действий Сальвини их работе был нанесён значительный ущерб. При этом они отвергают заявления лидера "Лиги" и его сторонников, что судебный процесс “политически мотивирован”.

В случае вынесения обвинительного приговора Сальвини имеет право подать апелляцию. Как отмечают эксперты, могут пройти годы, прежде чем будет вынесен окончательный приговор. Очевидно, что каким бы ни было решение судей в эту пятницу, оно окажет значительное политическое влияние не только на Италию, но и на ЕС.