Манила: на работу на дрезине

Каждый день тысячи филиппинцев стекаются к железнодорожным путям Манилы, но не для того, чтобы сесть на поезд. Здесь караулят места на дрезине... Так добираются до работы. Это дешевый транспорт, но небезопасный. Те, кто толкает дрезину должны следить за движением поездов, чтобы избежать катастрофы. На дрезинах ездят многие: и офисные работники, и студенты. Стоимость проезда - 20 центов. Управляющие дрезиной мужчины зарабатывают порядка 10 долларов в день. Некогда железнодорожная система Филиппин была достаточна развита, но сейчас оставляет желать лучшего.