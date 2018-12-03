В Париже протестуют сотрудники скорой помощи

В Париже сотрудники скорой помощи второго декабря заблокировали движение на площади Согласия и на мосту, ведущем к зданию Национального собрания (нижняя палата парламента). Манифестанты протестовали против реформы финансирования медицинского транспорта. В центре города в момент акции насчитывалось не менее 100 автомобилей.

Причиной протеста стала вступившая в силу с 1 октября 2018 года поправка к закону, согласно которой пациенты больше не могут выбирать компанию, которая оказывает услуги по доставке больных в медучреждения. Теперь больницы должны проводить тендеры и на их основе заключать контракт со специализированными перевозчиками. В профсоюзах утверждают, что такая мера играет на руку крупным компаниям, которые уже начали скупать по минимально возможной цене малые предприятия конкурентов.