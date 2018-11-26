Бразильские футболисты облили тренера водой

Команда "Палмейрас" в 10-й раз стала чемпионом Бразилии по футболу. На пресс-конференции после матча с "Васко да Гама" футболисты на радостях облили водой своего 70-летнего главного тренера Луиса Фелипе Сколари, который в ответ надавал им пинков и подзатыльников. Мяч на 72-й минуте забил Дейверсон. "Палмейрас" за тур до конца чемпионата набрал 77 очков и на 5 очков опережает ближайшего преследователя - "Фламенго". "Палмейрас" в заключительном туре 2 декабря примет "Виторию".