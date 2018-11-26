Очки для хирурга

Хирургия с дополненной реальностью, позволяющей пополнить реальный мир новой информацией с помощью цифровых технологий - это не будущее, а уже настоящее, причём стремительно развивающееся. В Италии учёные Пизанского университета работают над созданием новой платформы визуализации для достижения ещё большей точности в проведении операций, на которые таким образом будет уходить меньше времени. Свой проект они назвали Vostars. Его координатор Винченцо Феррари говорит:

"Реальность здесь - это, конечно, операционная область, анатомия пациента, которого оперирует хирург. И в эту реальность мы привносим виртуальную информацию, полученную в результате радиологических снимков того же пациента. В принципе, платформа визуализации для хирургов не просто облегчает их работу, но в некоторых случаях и и играет решающую роль. Визуализация информации, которую нельзя увидеть напрямую, позволяет делать операции, которые иначе просто невозможно было бы сделать".

Специальные "очки" позволяют хирургу как бы заглянуть в тело пациента. Но это не прямое видение: поверх тела на операционном столе накладывается 3D-карта внутренних органов, полученная с использованием данных МРТ и КТ-сканирования, а программное обеспечение наносит цветную разметку в зависимости от задач операции.

Челюстно-лицевой хирург Джованни Вариали из университетской больницы Сант'Орсола в Болонье говорит:

"В нашей работе нам часто приходится вносить коррекции в лицевой скелет, чтобы исправить, изъяны или неправильное формирование. И возможность прямо на месте визуализировать данные, гарантирующие точность и симметрию - это бесценно".

До конца 2019 года платформа Vostars должна пройти три клинических теста в Италии и Германии, а в распоряжение хирургов её планируют предоставить в 2022 году.