Венесуэльские беженцы в Колумбии

Число венесуэльцев, которые покинули свою родину и стали беженцами, превысило 3 млн человек. Это данные Комиссара ООН по делам беженцев. В этих условиях в соседней Колумбии правозащитники и СМИ говорят о переполненности лагерей для мигрантов. Слухи об ухудшающихся условиях размещения в официальных учреждения распространяются среди беженцев, которые, как передаёт AFP, с недоверием относятся к предложениям колумбийских властей переселиться из своих зачастую нелегальных палаточных городков.