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Барселона: две полиции против сепаратистов

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Барселона: две полиции против сепаратистов

Каталонской полиции пришлось разнимать сепаратистов и своих коллег из национальной испанской полиции. Федеральные стражи порядка вышли на акцию протеста с требованием повышения зарплаты: они утверждают, что им платят гораздо меньше, чем коллегам, которые подчиняются региональным властям.

Бастующим полицейским пытались помешать каталонские активисты, припомнившие Мадриду события 1-го октября прошлого года — разгон запрещённого референдума о независимости.

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