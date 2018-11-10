Барселона: две полиции против сепаратистов
Каталонской полиции пришлось разнимать сепаратистов и своих коллег из национальной испанской полиции. Федеральные стражи порядка вышли на акцию протеста с требованием повышения зарплаты: они утверждают, что им платят гораздо меньше, чем коллегам, которые подчиняются региональным властям.
Бастующим полицейским пытались помешать каталонские активисты, припомнившие Мадриду события 1-го октября прошлого года — разгон запрещённого референдума о независимости.