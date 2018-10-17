Ученым удалось излечить от ВИЧ шестерых при помощи стволовых клеток

В нем описан способ извлечения ВИЧ-инфекции из латентного резервуара при помощи трансплантации стволовых клеток из пуповины и костного мозга.

Исследование ученых мадридской клиники имени Грегорио Мараньона и барселонского Института исследований ВИЧ IrsiCaixa было опубликовано в медицинском журнале Annals of Internal Medicine во вторник.

Латентный резервуар ВИЧ - это "спящая" группа инфицированных клеток, которая продолжает распространение вируса по организму, но которую невозможно обнаружить и которую не могут излечить ни препараты, ни иммунная система человека.

Шесть пациентов продолжают принимать антиретровирусные препараты, но ученые предполагают, что их тела полностью избавились от вируса.

До сих пор ВИЧ можно было только подавить при помощи антиретровирусной терапии, которая позволяла инфицированным вести нормальный образ жизни.

Основой исследования стал "берлинский пациент"

Терапия, изложенная испанскими учеными, основывается на кейсе американца Тимоти Брауна, известного как "берлинский пациент". Он считается единственным человеком в мире, которому удалось излечиться от ВИЧ.

Брауну поставили диагноз в 1995 году. Он принимал антиретровирусные препараты до 2006 года, пока у него не выявили другую болезнь - острый миелоидный лейкоз.

Лечащий врач Брауна, немецкий онколог Геро Хюттер назначил больному трансплантацию стволовых клеток от донора, который был носителем редкого гена, отвечающего за уменьшенный риск заболевания ВИЧ.

После первой трансплантации Браун прекратил антиретровирусную терапию. После рецидива лейкоза он прошел повторную трансплантацию костного мозга.

В 2011 американец заявил, что полностью излечился от ВИЧ.

Ученые надеются, что новое исследование может помочь пролить свет на то, как Брауну удалось излечиться.