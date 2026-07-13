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Автобус горит после российского удара по гражданской инфраструктуре в Одессе, Украина, 13 июля 2026 года.
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Видео. На видео: мирные жители укрываются во время удара РФ по Сумам

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Четыре человека получили ранения в результате российского удара по Одессе 13 июля 2026 года, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кадры с камер видеонаблюдения из Сум — города на северо-востоке Украины — показывают, как посетители кофейни бросаются в укрытие после того, как взрывы выбили окна во время российского авиаудара.

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Запись со второй камеры запечатлела людей снаружи, которые падают на землю, а затем убегают, пока взрывы сотрясают район. Украинские власти заявили, что две российские корректируемые планирующие авиабомбы поразили многолюдную часть города, убив пять человек, в том числе ребёнка, и ранив ещё 30.

Одна из бомб упала рядом с остановкой общественного транспорта, повредив автобусы, автомобили и расположенные поблизости жилые дома.

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