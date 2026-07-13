Видео. Кадры с дрона показывают разрушения после смертоносного пожара в Испании

Кадры, снятые с дрона, демонстрируют масштаб разрушений, вызванных смертоносным лесным пожаром в испанской провинции Альмерия, где погибли по меньшей мере 12 человек и выгорело около 7 000 гектаров.

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Стремительно распространявшееся пламя охватило район Лос-Гальярдос во время экстремальной жары, застигнув некоторых людей в их автомобилях.

По словам представителей властей, пожар сейчас удалось взять под контроль, и около 1 500 эвакуированных жителей могут начать возвращаться домой. Следователи полагают, что возгорание могла спровоцировать повреждённая линия электропередачи.