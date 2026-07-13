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Вид на выгоревшую территорию, пострадавшую от лесных пожаров, в Бедаре близ Альмерии, Испания, в субботу, 11 июля 2026 года.
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Видео. Кадры с дрона показывают разрушения после смертоносного пожара в Испании

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Кадры с дрона показывают разрушения после смертоносного пожара на юге Испании: погибли не менее 12 человек, сгорело около 7 тыс. га. Власти заявляют, что огонь взят под контроль.

Кадры, снятые с дрона, демонстрируют масштаб разрушений, вызванных смертоносным лесным пожаром в испанской провинции Альмерия, где погибли по меньшей мере 12 человек и выгорело около 7 000 гектаров.

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Стремительно распространявшееся пламя охватило район Лос-Гальярдос во время экстремальной жары, застигнув некоторых людей в их автомобилях.

По словам представителей властей, пожар сейчас удалось взять под контроль, и около 1 500 эвакуированных жителей могут начать возвращаться домой. Следователи полагают, что возгорание могла спровоцировать повреждённая линия электропередачи.

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