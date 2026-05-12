В Казахстане запустили беспилотный легкорельсовый транспорт после десятилетнего ожидания
Видео. Казахстан запускает беспилотный LRT после десяти лет задержек

Последние обновления:

После десятилетних задержек строительства Астана запустила линию легкого метро (LRT) с беспилотными наземными поездами, обслуживающими 18 станций по городу.

После многолетних задержек и сбоев на стройке в столице Казахстана Астане запустили новую беспилотную систему легкорельсового транспорта (LRT).

Маршрут протяжённостью 22,4 км включает 18 станций, соединяющих ключевые объекты города, в том числе аэропорт, железнодорожный вокзал «Нурлы Жол» и центр.

По словам чиновников, поезда, изготовленные в Китае с учётом сурового климата Астаны, вмещают до 600 пассажиров каждый.

Проект, впервые предложенный в середине 2000-х, обошёлся примерно в 1,8 млрд долларов; строительство возобновили в 2023 году после многолетней паузы.

Власти рассчитывают, что ежедневно линией будут пользоваться до 45 тысяч пассажиров.

