Видео. Казахстан запускает беспилотный LRT после десяти лет задержек

После многолетних задержек и сбоев на стройке в столице Казахстана Астане запустили новую беспилотную систему легкорельсового транспорта (LRT).

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Маршрут протяжённостью 22,4 км включает 18 станций, соединяющих ключевые объекты города, в том числе аэропорт, железнодорожный вокзал «Нурлы Жол» и центр.

По словам чиновников, поезда, изготовленные в Китае с учётом сурового климата Астаны, вмещают до 600 пассажиров каждый.

Проект, впервые предложенный в середине 2000-х, обошёлся примерно в 1,8 млрд долларов; строительство возобновили в 2023 году после многолетней паузы.

Власти рассчитывают, что ежедневно линией будут пользоваться до 45 тысяч пассажиров.