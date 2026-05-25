Видео. Жестокие столкновения вспыхнули после массового протеста в Белграде

В центре Белграда произошли столкновения после того, как десятки тысяч протестующих собрались с требованием досрочных выборов и выразить протест против правительства Сербии.

На видеозаписях видно, как демонстранты бросают в полицейских в экипировке фальшфейеры, камни и петарды, в то время как сотрудники сил правопорядка продвигаются по улицам и задерживают нескольких человек.

Протестующие также переворачивали и поджигали мусорные контейнеры, пока в район стягивались полицейские машины.

Акция стала частью более широкого антикоррупционного движения, возникшего после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в 2024 году, унесшего жизни людей.

Сербские власти заявили, что участники нападений на полицейских будут привлечены к ответственности.