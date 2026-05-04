Активисты партии «Бхаратия джаната парти» выкрикивают лозунги и празднуют предварительные успехи и лидерство на недавних выборах в Гувахати, Индия, в понедельник, 4 мая 2026.
No Comment

Видео. Празднования: партия Моди готовится взять под контроль штат Западная Бенгалия

Последние обновления:

Сторонники Индийской народной партии (Бхаратия Джаната, БДП) премьера Нарендры Моди празднуют: по данным избиркома, БДП лидирует в 176 из 294 округов Западной Бенгалии.

Избирательная комиссия Индии опубликовала предварительные результаты, согласно которым партия "Бхаратия Джаната парти" (БДП) лидирует как минимум в 190 округах в законодательном собрании штата Западная Бенгалия, где всего 294 места. Окончательные итоги ожидаются в понедельник вечером.

Такой результат означает серьезный прорыв для партии Моди, которая на протяжении многих лет пыталась сменить правительство Всеиндийского Тринамул Конгресса во главе с главным министром Маматой Банерджи. БДП еще никогда не управляла Западной Бенгалией — политически влиятельным штатом, где Банерджи, одна из самых ярких критиков Моди, находится у власти с 2011 года.

Оппозиционные партии резко раскритиковали выборы в Западной Бенгалии после того, как избирательная комиссия исключила из списков избирателей миллионы человек.

В этих выборах также участвуют еще три штата.

Южноазиатская страна с населением более 1,4 млрд человек включает 28 штатов и восемь союзных территорий. Выборы в законодательные собрания штатов проходят в разные сроки в разных регионах Индии, и почти каждый год в нескольких штатах проводятся голосования.

