Видео. Празднования: партия Моди готовится взять под контроль штат Западная Бенгалия

Избирательная комиссия Индии опубликовала предварительные результаты, согласно которым партия "Бхаратия Джаната парти" (БДП) лидирует как минимум в 190 округах в законодательном собрании штата Западная Бенгалия, где всего 294 места. Окончательные итоги ожидаются в понедельник вечером.

Такой результат означает серьезный прорыв для партии Моди, которая на протяжении многих лет пыталась сменить правительство Всеиндийского Тринамул Конгресса во главе с главным министром Маматой Банерджи. БДП еще никогда не управляла Западной Бенгалией — политически влиятельным штатом, где Банерджи, одна из самых ярких критиков Моди, находится у власти с 2011 года.

Оппозиционные партии резко раскритиковали выборы в Западной Бенгалии после того, как избирательная комиссия исключила из списков избирателей миллионы человек.

В этих выборах также участвуют еще три штата.

Южноазиатская страна с населением более 1,4 млрд человек включает 28 штатов и восемь союзных территорий. Выборы в законодательные собрания штатов проходят в разные сроки в разных регионах Индии, и почти каждый год в нескольких штатах проводятся голосования.