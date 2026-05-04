Видео. Чех выиграл чемпионат Европы по йо-йо в Братиславе

Участники со всей Европы собрались в Братиславе на чемпионат Европы по йо-йо, демонстрируя сложные трюки и отточенные программы перед восторженной публикой.

Чешский участник Якуб Долейш выиграл в главной дисциплине 1A, представив динамичное выступление, в котором техническая точность сочеталась с выразительными художественными элементами.

По словам организаторов, соревнование показало стремительное развитие йо-йо, особенно среди молодых участников, которые расширяют границы этой дисциплины.

Во время турнира спортсмены соревновались в нескольких категориях, а зрители наблюдали за выступлениями — от фристайла до сложнейших трюков с нитью.