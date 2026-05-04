Видео. Чемпионат Германии по хоббихорсингу: участники бегут и прыгают

Сотни участников собрались во Франкфурте на второй чемпионат Германии по хоббихорсингу, где они выступали в соревнованиях по конкурсу, выездке и преодолению полосы препятствий на скорость с использованием палочных лошадок.

На видеокадрах участники бегут по дистанции, берут барьеры и отрабатывают элементы с разукрашенными палочными лошадками.

Большинство участников составляли дети и подростки, однако к соревнованиям присоединились и некоторые взрослые.

По словам организаторов, этот вид спорта, зародившийся в Финляндии, в последние годы стремительно набирает популярность в Германии, привлекая всё больше участников и зрителей.