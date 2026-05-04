Бывший мэр Нью-Йорка Джулиани находится в больнице в критическом состоянии

Архивное фото: Рудольф Джулиани на церемонии, посвященной памяти жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке, 11 сентября 2025 года.
Архивное фото: Рудольф Джулиани на церемонии, посвященной памяти жертв терактов 11 сентября в Нью-Йорке, 11 сентября 2025 года.
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press/ Seth Wenig. All rights reserved.
By Katarzyna Kubacka & Weronika Wakulska и AP
Бывший мэр Нью-Йорка Руольф Джулиани был доставлен в больницу. Его состояние критическое, но стабильное, сообщил его пресс-секретарь в воскресенье. Ранее сам Джулиани сказал во время своего ток-шоу, что он "немного простужен".

Точная причина ухудшения здоровья 81-летнего республиканца неизвестна. Его пресс-секретарь Тед Гудман не стал публично раскрывать причины госпитализации Джулиани.

"Мэр Джулиани - боец, который стойко переносил все испытания в своей жизни и с такой же силой борется сейчас", - сказал Гудман в своем заявлении. Он добавил, что Джулиани "находится в критическом, но стабильном состоянии".

"Мой голос сейчас немного слаб"

Во время своего еженедельного шоу America's Mayor Live Джулиани закашлялся и сообщил зрителям, что "не будет говорить так громко, как обычно". "Я буду ближе к микрофону", - сказал он.

На прошлой неделе Дональд Трамп объявил, что наградит Джулиани Президентской медалью свободы. Узнав о госпитализации бывшего мэра Нью-Йорка, он опубликовал в сети эмоциональный пост, в котором назвал его "настоящим воином и, безусловно, лучшим мэром в истории Нью-Йорка".

Не обошлось и без политических отсылок: "Какая трагедия, что с ним так плохо обращались радикальные левые сумасшедшие, демократы ВСЕ - А ОН БЫЛ ПРАВ!" - написал Трамп. "Они жульничали во время выборов, выдумывали сотни историй, делали все возможное, чтобы уничтожить нашу нацию, а теперь посмотрите на Руди. Как грустно!".

Рудольф Джулиани - "мэр Америки"

Рудольф Джулиани был мэром Нью-Йорка с 1994 по 2001 год, а до этого прославился как один из самых узнаваемых федеральных прокуроров в стране, борясь, в частности, с недобросовестными трейдерами.

Тяжелым испытанием в его карьере стала атака на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года. Джулиани эффективно организовал спасательные работы, способствовал предотвращению паники среди жителей и провел город через период траура.

В феврале 2007 года Джулиани объявил о намерении участвовать в президентской кампании. В январе 2008 года на праймериз во Флориде он занял лишь третье место, после чего объявил о прекращении участия в избирательной кампании.

Джулиани также был личным адвокатом и советником Дональда Трампа. На президентских выборах 2020 года Джулиани пытался отвлечь внимание общественности от его поражения, в том числе, поддерживая обвинения в якобы имевших место подтасовках голосов в пользу Джо Байдена. В результате Джулиани был признан виновным в клевете на двух работников избирательной комиссии штата Джорджия, которых он обвинил в подтасовке результатов голосования, и был обязан выплатить почти 150 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба.

В сентябре прошлого года Джулиани также был госпитализирован после автомобильной аварии, в результате которой он получил перелом грудного позвонка и другие травмы.

