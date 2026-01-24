Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
В среду, 21 января 2026 года, Лус Лопес покупает продукты в Нэшвилле, штат Теннесси, накануне зимнего шторма, который, как ожидается, обрушится на штат в выходные.
No Comment

Видео. США: пустые полки, покупатели спешно закупаются перед зимним штормом

Последние обновления:

Жители южных штатов США массово направились в супермаркеты, чтобы запастись необходимыми товарами для дома накануне мощного зимнего шторма.

Американцы опустошили полки супермаркетов в преддверии потенциально «катастрофической» зимней непогоды, которая угрожает как минимум 160 млн человек по всей стране.

От Техаса до Вашингтона, округа Колумбия, покупатели сталкиваются с пустыми полками, поскольку люди готовятся к мощному зимнему шторму, который, как ожидается, затронет значительные районы США в эти выходные.

Ледяной дождь, снег и мокрый снег могут начаться в Техасе и Оклахоме позже в пятницу. Ожидается, что шторм сместится на юг, сопровождаясь ледяным дождем и мокрым снегом.

Затем он переместится на Северо-Восток и, по прогнозу Национальной метеорологической службы, выпадет около 30 сантиметров снега от Вашингтона, округа Колумбия, до Нью-Йорка и Бостона.

На выходные уже отменено более 2700 рейсов, включая многие рейсы в и из Техаса.

Власти штата заявляют, что энергосистема находится в лучшем состоянии, чем пять лет назад, когда она дала сбой во время смертоносного зимнего шторма и оставила миллионы людей без электричества.

Республиканский губернатор Грег Абботт заявил журналистам, что энергосистема «никогда не была сильнее, никогда не была лучше подготовлена и полностью способна справиться с этим зимним штормом».

При этом профессор инженерного дела Техасского университета Майкл Уэббер предупредил, что образование льда по-прежнему остается «серьезным риском» по всей стране: лед может накапливаться и утяжелять деревья, из-за чего обрываются линии электропередачи и происходят отключения.

