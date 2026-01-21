Видео. Шторм «Гарри» накрыл Мальту, Корсику и Каталонию наводнениями

На этой неделе шторм Гарри прошел по части Средиземноморья, оставив после себя наводнения и разрушения. На Мальте во вторник жители проснулись и увидели поваленные деревья и поврежденные здания, а прибрежные города, такие как Марсаскала, Слима и Бирзеббуджа, пострадали от сильных ветров и сильного волнения на море.

На итальянском острове Липари огромные волны обрушивались на набережную, вынуждая закрывать прибрежные зоны и нарушая работу морского сообщения. Севернее, на Корсике, ливни заставили реки выйти из берегов, затопив части острова после того, как за сутки выпало более 200 миллиметров осадков.

В испанской Каталонии волны высотой до шести метров обрушивались на пляжи, а проливные дожди затопили улицы Жироны, что стало кульминацией недели бурной погоды в Средиземноморье.