Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Журналистке Euronews пришлось пойти в укрытие в аэропорту Дубая во время атаки иранского дрона

Боинг 777 авиакомпании Emirates в Международном аэропорту Дубая, Объединенные Арабские Эмираты, архив
Боинг 777 авиакомпании Emirates в Международном аэропорту Дубая, Объединенные Арабские Эмираты, архив Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Sasha Vakulina & Lilly Douse
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Журналистка Euronews Лилли Даус собиралась вылететь из аэропорта Дубая, когда иранский беспилотник атаковал окрестности воздушной гавани

Журналистка Euronews Лилли Доус собиралась вылететь из международного аэропорта Дубая в субботу утром, когда иранский беспилотник атаковал окрестности комплекса.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Доус уже села на свой рейс в Кейптаун, как вдруг все пассажиры под руководством сотрудников аэропорта стали спешно покидать самолет, возвращаться в аэропорт и искать укрытие как можно скорее.

Доус сообщила, что всех эвакуировали и велели покинуть здание аэропорта в поисках убежища.

Снимая драматические события, она рассказала, что поначалу люди не очень понимали, куда их привезли, что происходит и какова причина эвакуации.

Пока Доус спешила в безопасное место, иранский беспилотник атаковал окрестности международного аэропорта Дубая.

По свидетельствам очевидцев, после громкого взрыва над аэропортом поднялся черный дым.

"В целях безопасности пассажиров, сотрудников аэропорта и экипажей авиакомпаний работа международного аэропорта Дубая (DXB) временно приостановлена", - говорится в заявлении медиа-бюро Дубая.

Даус рассказала, что в первое время, когда она была шокирована нападением, ситуация казалась суматошной. Вместе с другими пассажирами ей пришлось бежать через аэропорт, так как воздушное пространство было немедленно закрыто в целях безопасности гражданских рейсов.

Людей отвели в небольшое помещение внизу, которое служило подземным убежищем.

"Надеюсь, это самое безопасное место", - сообщила Даус, документируя свои переживания.

Она вспомнила, как сотрудники аэропорта Дубая делали все возможное, чтобы защитить людей и одновременно успокоить всех в этой стрессовой ситуации.

"Все изо всех сил стараются сохранять спокойствие. Экипаж, все в аэропорту Дубая были просто великолепны, они просто старались сохранить спокойствие".

Примерно через час пребывания в убежище людям разрешили выйти и вернуться к своим гейтам.

Аэропорт начал возобновлять работу вскоре после атаки беспилотника, тысячи людей все еще ожидают вылета после нескольких дней, в течение которых ближневосточный аэропорт был закрыт с начала войны в Иране.

В субботу Даус во второй раз прошла на посадку на свой рейс.

"Скрестим пальцы, чтобы сейчас все получилось", - сказала Доус, садясь на свой рейс домой, который вскоре благополучно взлетел.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Инцидент с дроном вызвал пожар у аэропорта Дубай

Видео: пожар у консульства США в Дубае после атаки дрона

На видео момент удара дрона по терминалу аэропорта Кувейта