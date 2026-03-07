Журналистка Euronews Лилли Доус собиралась вылететь из международного аэропорта Дубая в субботу утром, когда иранский беспилотник атаковал окрестности комплекса.

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Доус уже села на свой рейс в Кейптаун, как вдруг все пассажиры под руководством сотрудников аэропорта стали спешно покидать самолет, возвращаться в аэропорт и искать укрытие как можно скорее.

Доус сообщила, что всех эвакуировали и велели покинуть здание аэропорта в поисках убежища.

Снимая драматические события, она рассказала, что поначалу люди не очень понимали, куда их привезли, что происходит и какова причина эвакуации.

Пока Доус спешила в безопасное место, иранский беспилотник атаковал окрестности международного аэропорта Дубая.

По свидетельствам очевидцев, после громкого взрыва над аэропортом поднялся черный дым.

"В целях безопасности пассажиров, сотрудников аэропорта и экипажей авиакомпаний работа международного аэропорта Дубая (DXB) временно приостановлена", - говорится в заявлении медиа-бюро Дубая.

Даус рассказала, что в первое время, когда она была шокирована нападением, ситуация казалась суматошной. Вместе с другими пассажирами ей пришлось бежать через аэропорт, так как воздушное пространство было немедленно закрыто в целях безопасности гражданских рейсов.

Людей отвели в небольшое помещение внизу, которое служило подземным убежищем.

"Надеюсь, это самое безопасное место", - сообщила Даус, документируя свои переживания.

Она вспомнила, как сотрудники аэропорта Дубая делали все возможное, чтобы защитить людей и одновременно успокоить всех в этой стрессовой ситуации.

"Все изо всех сил стараются сохранять спокойствие. Экипаж, все в аэропорту Дубая были просто великолепны, они просто старались сохранить спокойствие".

Примерно через час пребывания в убежище людям разрешили выйти и вернуться к своим гейтам.

Аэропорт начал возобновлять работу вскоре после атаки беспилотника, тысячи людей все еще ожидают вылета после нескольких дней, в течение которых ближневосточный аэропорт был закрыт с начала войны в Иране.

В субботу Даус во второй раз прошла на посадку на свой рейс.

"Скрестим пальцы, чтобы сейчас все получилось", - сказала Доус, садясь на свой рейс домой, который вскоре благополучно взлетел.