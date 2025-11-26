Видео. Путин сыграл на комузе во время государственного визита в Киргизию

В среду Владимир Путин ненадолго попробовал комуз, традиционный киргизский трёхструнный щипковый инструмент, во время краткой культурной остановки в рамках государственного визита. Эпизод произошёл на глазах у Александра Лукашенко и других чиновников, собравшихся в Бишкеке на саммит ОДКБ.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Это произошло в ходе экскурсии, знакомившей прибывших лидеров с местными традициями. Сотрудники показали, какую центральную роль комуз играет в киргизской музыке, и Путин попробовал извлечь несколько нот, прежде чем группа перешла к дальнейшим встречам.

Визит также включал подписание соглашений в области торговли, образования, миграции и безопасности.