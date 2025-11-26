Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Путин играет на комузе, национальном кыргызском инструменте.
No Comment

Видео. Путин сыграл на комузе во время государственного визита в Киргизию

Последние обновления:

В Кыргызстане Владимир Путин на краткой культурной остановке во время госвизита попробовал комуз. Подписаны соглашения о торговле, образовании, миграции и безопасности.

В среду Владимир Путин ненадолго попробовал комуз, традиционный киргизский трёхструнный щипковый инструмент, во время краткой культурной остановки в рамках государственного визита. Эпизод произошёл на глазах у Александра Лукашенко и других чиновников, собравшихся в Бишкеке на саммит ОДКБ.

Это произошло в ходе экскурсии, знакомившей прибывших лидеров с местными традициями. Сотрудники показали, какую центральную роль комуз играет в киргизской музыке, и Путин попробовал извлечь несколько нот, прежде чем группа перешла к дальнейшим встречам.

Визит также включал подписание соглашений в области торговли, образования, миграции и безопасности.

