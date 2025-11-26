Видео. К Рождеству на складе Amazon в Болтоне работают 2 000 роботов

Подобно тому, как незаметно кипит работа в мастерской Санта-Клауса, за кулисами на объекте Amazon в Болтоне трудятся около 2 000 роботов. Они подвозят модули хранения прямо к сотрудникам, сокращая расстояние, которое им приходится проходить.

Штрихкоды считываются автоматически, планировка модулей анализируется, чтобы направлять размещение товаров, а конвейеры доставляют их на упаковочные станции.

В Amazon говорят, что автоматизация помогает справляться с растущим числом заказов и отправлять посылки в течение нескольких часов, особенно в период праздничного пика.