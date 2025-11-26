Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Роботы на базе ИИ, полностью автономные, перемещаются по складу в центре обработки заказов Amazon MAN3 в Болтоне
No Comment

Видео. К Рождеству на складе Amazon в Болтоне работают 2 000 роботов

Последние обновления:

В Великобритании склад Amazon в Болтоне использует 2000 роботов для ускорения обработки посылок, особенно в праздничный пик, обеспечивая своевременную доставку.

Подобно тому, как незаметно кипит работа в мастерской Санта-Клауса, за кулисами на объекте Amazon в Болтоне трудятся около 2 000 роботов. Они подвозят модули хранения прямо к сотрудникам, сокращая расстояние, которое им приходится проходить.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Штрихкоды считываются автоматически, планировка модулей анализируется, чтобы направлять размещение товаров, а конвейеры доставляют их на упаковочные станции.

В Amazon говорят, что автоматизация помогает справляться с растущим числом заказов и отправлять посылки в течение нескольких часов, особенно в период праздничного пика.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА