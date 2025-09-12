Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Родственники человека, погибшего во время акций протеста против коррупции
No Comment

Видео. В Непале скорбят о погибших во время массовых протестов

Последние обновления:

Родстенники погибших во время протестов в Непале собрались в четверг в Катманду и зажгли свечи у морга больницы в память о своих близких. Они также потребовали предоставить информацию о пропавших без вести.

Министерство здравоохранения сообщило, что 34 человека погибли и более 1 300 получили ранения и травмы в ходе двухдневных демонстраций, которые привели к поджогу правительственных зданий и вынудили премьер-министра Кхадга Прасад Оли подать в отставку и бежать.

Непальцы также бросились запасаться продуктами, когда армия ненадолго сняла комендантский час.

Сотни людей заполнили аэропорт Катманду, пытаясь покинуть страну, так как неопределенность по поводу того, кто будет управлять Непалом, усиливается.

Лидеры протестного движения встретились с военными, чтобы обсудить назначение переходного руководителя. В пятницу стало известно, что кандидатура экс-главы Верховного суда Сушилы Карки была одобрена всеми сторонами.

Собравшиеся в Катманду родственники потребовали государственных почестей для погибших, заявив, что не заинтересованы в финансовых компенсациях.

Число погибших продолжает расти по мере поступления сообщений о жертвах из разных провинций страны.

