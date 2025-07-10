Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Пара проезжает мимо общественного зала, поврежденного в результате десятков землетрясений и афтершоков, зафиксированных за несколько часов, Санта-Мария-де-Хесус, Гватемала, 9 июля 2025 года
No Comment

Видео. Гватемалу трясет. Страна пережила полторы сотни подземных толчков

Последние обновления:

Власти объявили оранжевый уровень тревоги.

Не менее шести человек погибли в Гватемале, в результате серии землетрясений, начавшихся во вторник. Подсчитано, что страна пережила за это время свыше 150 подземных толчков и афтершоков магнитудой от 3.0 до 5.6. Их результатом стали оползни, повреждение домов и дорог и массовая эвакуация.

Президент Гватемалы Бернардо Аревало сообщил, что эпицентр землетрясений находился в департаменте Сакатепеке. Национальный координатор по уменьшению последствий стихийных бедствий объявил оранжевый уровень тревоги, второй по величине по шкале чрезвычайных ситуаций. 

