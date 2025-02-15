Видео. Новости дня | 15 февраля — дневной выпуск

Азербайджан и Армения подписали историческое соглашение после десятилетий конфликта
Мировые лидеры раскритиковали решение Израиля о захвате города Газа
Имена палестинских детей, погибших в Газе, звучат в Лиссабоне
В Венгрии началась кампания за запрет политических плакатов на улицах
Трамп увеличил награду за арест Мадуро до $50 млн
Конституционный совет Франции заблокировал возвращение пестицида-"убийцы пчёл"
В Бухаресте простились с первым президентом посткоммунистической Румынии Илиеску
Июль принес Европе рекордную жару и наводнения
О, спорт, ты - гав! В Китае открылся первый фитнес-центр для собак
Трамп поднял пошлины на товары из Индии до 50% в попытке надавить на Россию
Бельгийский суд запретил транзит военного оборудования в Израиль
«Трансследования» в интернете: Брижит Макрон — не единственная жертва
Великобритания и Франция начинают меняться мигрантами
Новейшая электростанция Азербайджана ускоряет энергопереход страны
Где в ЕС больше всего людей занято в спортивной индустрии?
Крупнейший за десятки лет лесной пожар во Франции
Масштабные глобальные тарифы Дональда Трампа вступили в силу
