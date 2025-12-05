Путин: Россия возьмёт Донбасс силой, если украинские войска не уйдут

Президент России Владимир Путин предупредил, что войска силой займут восточный Донбасс, если Киев не уступит его:

«Всё сводится к одному: либо мы силой отвоюем эти территории, либо в конце концов украинские войска уйдут», — заявил Путин в интервью India Today, находясь с государственным визитом в Индии.

Россия уже контролирует большую часть Донбасса — Донцкой и Луганской областей, аннексированных Кремлём.

Комментарии Путина последовали за целым рядом встреч, инициированных американской дипломатией. Усилия Дональда Трампа, однако, вновь натолкнулись на взаимно неприемлемые требования сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский ещё в августе заявил, что отказ от Донбасса откроет Путину дверь для «начала третьей войны» в Украине.

Во вторник президент России провёл пятичасовые переговоры со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером. Путин назвал их «необходимыми и полезными», но также и «сложной работой», а некоторые предложения Вашингтона оказались неприемлемыми:

«Нам пришлось пройтись практически по всем пунктам, поэтому это заняло так много времени. Это был содержательный, очень конкретный и предметный разговор. Иногда мы говорили: „Да, это мы можем обсудить, а вот с этим мы не можем согласиться“», — рассказал Владимир Путин индийским журналистам.

Дональд Трамп, со своей стороны, сообщил, что у Уиткоффа и Кушнера возникло «сильное впечатление, что Путин хотел бы заключить сделку».

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Нью-Дели, 4 декабря 2025 г. Alexander Kazakov/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Однако сам Путин в Индии, куда он приехал впервые после начала войны, не продемонстрировал открыто никаких признаков намерения пойти на компромисс. Он отказался раскрыть подробности того, что́ Россия может принять или отвергнуть, лишь заявил, что первоначальное мирное предложение США из 28 пунктов было сокращено до 27 и разбито на четыре пакета.

На фоне таких результатов европейские лидеры, которые считают себя оставленными на обочине переговорного процесса под руководством США, обвинили Путина в притворном интересе к мирной инициативе Трампа.