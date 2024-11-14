Почему рождение первого ребенка в позднем возрасте повышает риск развития рака груди?
Видео. Новости дня | 14 ноября — дневной выпуск
Заставлял ли Трамп лидеров стран ЕС ждать его в коридоре?
Сирия и Израиль проводят первые прямые переговоры в рамках встречи при посредничестве США
Минобороны Израиля одобрило план по захвату города Газы
Проверка фактов: голландская полиция не арестовывала израильтян за военные преступления
Что означает для Евросоюза встреча по Украине в Белом доме?
"Зеленскому не позавидуешь": что киевляне думают о переговорах о прекращении войны
В Испании спала аномальная жара, но борьба с лесными пожарами все еще продолжается
Кошта: ЕС и союзники должны предоставить Украине гарантии безопасности
Обитатели Лондонского зоопарка встают на весы для ежегодного контроля
Нет, Трамп не критиковал ирландское правительство из-за иммиграции
В Израиль пришло судно с гуманитарной помощью для Газы
В Пекине завершились первые игры роботов-гуманоидов
Фестиваль Жонго в Рио призывает к сохранению культуры
Новый стиль Зеленского заслужил похвалу на встрече с Трампом
Новый Ташкент: городские преобразования в Узбекистане
Станет ли ЕС самым надежным лидером в области ИИ благодаря регулированию?
