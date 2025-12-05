В Европе это был год масштабных изменений в сфере путешествий: ужесточились правила почти во всем - от границ до массового туризма.

Чтобы сохранить мирное сосуществование местных жителей и гостей, многие направления ввели новые правила и нормы, влияющие на подготовку к поездке, поведение и цены. Для въезжающих в ЕС появились дополнительные проверки, поскольку блок оцифровывает свои границы.

Вот краткий обзор самых значимых тенденций и изменений в правилах путешествий по Европе в 2025 году.

Европа ужесточает пограничный контроль в 2025 году

Наконец запущена система въезда/выезда ЕС (EES)

ЕС наконец запустил новую систему въезда/выезда (EES) 12 октября. Поэтапное внедрение планируется завершить к 10 апреля 2026 года.

Вместо штампов в паспорте путешественники из стран вне ЕС, пересекающие внешние границы Шенгена, должны будут при въезде в электронном виде предоставить биометрические данные - сведения из паспорта, отпечатки пальцев и фотографию лица.

Система охватит все страны ЕС, кроме Ирландии и Кипра, а также Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.

Цель - выявлять нарушителей визового режима и бороться с нелегальной миграцией, проверяя личности путешественников, усиливая контроль безопасности и ведя реестр въездов в базах данных ЕС.

Детские болезни новой системы в течение 2025 года несколько раз откладывали запуск. Проблемы сохраняются: ноябрьское внедрение в британском порту Дувра уже застопорено для автомобильных пассажиров до 2026 года, чтобы избежать рождественского транспортного хаоса.

Пока государства преодолевают сложный старт, путешественникам стоит ожидать задержек при въезде в ряд стран Шенгенской зоны - хотя в перспективе новая система обещает упростить проверки на границах ЕС.

Запуск ETIAS отложен до 2026 года

ETIAS (Европейская система информации и авторизации путешествий) изначально планировали запустить после EES в 2025 году, но теперь её перенесли на конец 2026-го.

Она обяжет туристов из ряда стран, которым не нужна виза, пройти онлайн-авторизацию перед въездом в Шенгенскую зону, для большинства путешественников это будет стоить 20 евро.

После одобрения они получат электронное разрешение на въезд, позволяющее находиться до 90 дней в течение 180-дневного периода. ETIAS будет действовать три года.

Система электронного разрешения на поездку в Великобританию (ETA) начнет строго применяться в 2026 году

Британская Электронное разрешение на поездку (ETA) была запущена в тестовом режиме в октябре 2023 года, но пока применялась не строго.

Это изменится с февраля 2026 года: туристам из 85 стран, которым сейчас не требуется виза, придется оформлять цифровое разрешение для краткосрочных поездок в Великобританию.

Заявка сейчас стоит £16 (18,20 евро) и действует два года для поездок продолжительностью до шести месяцев.

В 2025 году расходы на поездки по Европе растут

В 2025 году давление на путешественников усилили не только сборы за разрешения и инфляция: туристические налоги, ужесточение правил для Airbnb и другие меры по сдерживанию массового туризма сделали путешествия по Европе дороже.

Ограничения на краткосрочное размещение объявлены в Париже, Барселоне и за их пределами - прежде всего, чтобы бороться с взвинченными арендными ценами для местных жителей в популярных туристических городах и курортах.

В результате стало меньше доступного недорогого жилья формата Airbnb.

Цены дополнительно поднимают ночные туристические сборы, введенные в таких странах, как Исландия, Испания, Норвегия и Великобритания- а также сохранение платы для однодневных посетителей в Венеции, Италия. Эти меры направлены на финансирование туристической инфраструктуры и предотвращение перегруженности популярных направлений.

Все это соответствует курсу на так называемый «качественный туризм» в Европе: многие страны пытаются уйти от массового бюджетного туризма и вместо этого привлекать меньшее, более устойчивое число туристов с высоким уровнем расходов.

Часть направлений перекладывает выросшие операционные расходы на посетителей. Особенно пострадали любители зимних видов спорта: в некоторых курортах ски-пасы в Швейцарии, Австрии и Италии подорожали по сравнению с 2021 годом в некоторых местах на целых 40 процентов из-за роста счетов за энергию и расходов на обслуживание.

Европа ужесточает меры против дурного поведения туристов

Если повышение расходов одновременно сокращает число посетителей и приносит доход, то другие новые правила нацелены прямо на пресечение нежелательного поведения туристов.

Сан-Себастьян - последний испанский город, запретивший курение на своих пляжах, а португальская Албуфейра в этом году объявила штрафы для туристов в слишком откровенной одежде.

Недавний запрет вечеринок на лодках в испанском порту Пальма призван разгрузить инфраструктуру и решить проблему шума для местных жителей.

Во Франции ужесточение начинается еще до приземления. С прошлого месяца авиапассажиры, нарушающие правила или создающие беспорядки на рейсах, могут получить штрафы до 20 000 евро и даже запрет на посадку сроком до четырех лет.

Права пассажиров в 2025 году: что меняется?

Ходят слухи о пресечении «денежных махинаций» бюджетных авиакомпаний. Европейцам сулили заманчивые изменения: бесплатную ручную кладь и лучшую компенсацию за все более частые задержки рейсов.

Но сильное давление со стороны авиационной отрасли ставит эти изменения под угрозу. Закон ЕС об улучшении прав авиапассажиров обсуждают уже 11 лет - однако авиакомпании утверждают, что изменения неизбежно приведут к росту цен на билеты.

Некоторые государства-члены ЕС даже добивались сокращения прав пассажиров, предлагая увеличить трехчасовое правило компенсации до четырех часов.

Поскольку в этом году консенсуса не достигли, переговоры при посредничестве продолжатся в начале 2026-го.

Недавнее решение лоукоста Ryanair перестать принимать бумажные посадочные талоны также вызвало обеспокоенность по поводу прав. Одна страна, Португалия, предупредила, что новые меры авиакомпании рискуют противоречить правам авиапассажиров.

Авиационная служба Португалии указала перевозчику, что он не может отказывать в посадке пассажирам с бумажными посадочными талонами.