Железнодорожные услуги в Европе не соответствуют ожиданиям пассажиров, а дорогие билеты не всегда гарантируют высокое качество обслуживания. Об этом говорится в новом отчете по результатам исследования, проведенного группой "Транспорт и окружающая среда" (T&E).

В нем оцениваются 27 различных железнодорожных операторов по всему континенту. Каждый из них изучался по восьми различным критериям: цены на билеты, специальные тарифы и скидки, надежность, опыт бронирования, политика компенсаций, опыт путешественников, ночные поезда и политика в отношении велосипедистов.

Эксперты T&E отмечают, что железнодорожные перевозки в Европе нуждаются в улучшении, и подчеркивают необходимость реформ в масштабах всей отрасли.

Какие железнодорожные операторы лучшие в Европе?

Первое место в рейтинге T&E заняла итальянская компания Trenitalia, получив средний балл 7,7 из 10, причем оператор выделяется своим опытом поездок. За ней следует швейцарская SBB с оценкой 7,4 балла, у которой самые пунктуальные поезда в Европе.

Также 7,4 балла получила чешская компания RegioJet, у которой, согласно отчету, одни из самых доступных цен на билеты на континенте.

Какие железнодорожные операторы худшие в Европе?

В конце списка со средним баллом 4,9 из 10 по восьми критериям оказался Eurostar. По мнению T&E, это объясняется высокими ценами и низкой надежностью.

В отчете говорится, что Eurostar почти в два раза дороже других европейских операторов на маршрутах сопоставимой протяженности.

Представитель Eurostar заявил, что компания "удивлена" результатами исследования и не согласна с выводами отчета.

Он указал на недавние изменения, произошедшие с момента сбора данных: теперь опыт бронирования одинаков для всех поездов, обновлены правила пользования велосипедами и возобновлена услуга по приобретению льготных тарифов в последнюю минуту.

Представитель Eurostar добавил, что автоматические возвраты не предлагаются, чтобы клиенты могли выбрать тип компенсации, которую они хотят получить.

"Мы уверены, что если бы этот отчет был составлен заново, оценки были бы выше", - говорит оператор.

В нижней части списка наряду с Eurostar находится греческий высокоскоростной поезд Hellenic Train, а также французский бюджетный железнодорожный сервис Ouigo.

Какие железнодорожные операторы являются самые надежные в Европе?

Надежность и простота бронирования составляют 15% от оценки оператора в рейтинге.

В тройке лидеров по надежности - швейцарская компания SBB, а также бельгийская SNCB и испанская Renfe.

Если говорить об опыте бронирования, то SBB также возглавляет список, за ним следуют Deutsche Bahn и австрийская ÖBB. Это касается таких характеристик, как время, за которое билеты предлагаются заранее, и возможность их продажи на внешних платформах.

Поезда на железнодорожном вокзале Франкфурта AP Photo/Michael Probst

Однако только 11 из 27 операторов, включенных в исследование, достигли уровня пунктуальности более 80%.

Немецкая компания Deutsche Bahn, португальская CP и шведская Snälltåget заняли по надежности самые низкие места.

Какие железнодорожные операторы в Европе самые дорогие и самые дешевые?

Если сравнивать цены за километр пути, то путешествие на поезде в Великобритании оказалось особенно затратным. А самая дорогая компания - Great Western Railway, тарифы которой в два с половиной раза выше, чем у среднего оператора в ЕС/Швейцарии.

На втором месте по дороговизне оказался Eurostar - в два раза дороже, чем у других европейских операторов. В отчете отмечается, что по сравнению с другими международными железнодорожными компаниями он заметно дороже, чем RegioJet, - до пяти раз.

Третьим по дороговизне стал британский Avanti West Coast, тарифы которого в полтора раза выше, чем у среднего оператора ЕС/Швейцарии.

Самым конкурентоспособным по стоимости оператором в Европе стал новый немецкий оператор Flixtrain. Его услуги в четыре раза дешевле, чем Deutsche Bahn, ведущей железнодорожной компании, с которой он конкурирует в Германии. В тройке самых доступных операторов вместе с Flixtrain - Ouigo и RegioJet.

Что касается специальных тарифов, например, скидок для семей или определенных возрастных групп, то лучшие результаты из 27 операторов показали болгарская компания BDZ, португальская CP, греческая Hellenic Trains, шведская SJ, а также итальянские операторы Italo и Trenitalia.

Отчет также показал, что высокие цены не обязательно означают лучший сервис. ÖBB и Trenitalia имеют одно из лучших соотношений цены и качества в Европе, в то время как Eurostar и Avanti имеют высокие тарифы, но предоставляют некачественные услуги.

Высокие цены на билеты "отталкивают пассажиров"

Виктор Тевене (Victor Thévenet), менеджер по железнодорожной политике компании T&E, считает, что билеты на железнодорожные путешествия необходимо сделать доступными для всех европейцев.

Исследование McKinsey показало, что 49% людей называют цены основным фактором при выборе вида транспорта. Europe on Rail также выяснила, что 73% людей считают, что железнодорожные путешествия должны быть дешевле авиаперелетов по тем же маршрутам.

Пассажиры на центральном вокзале Рима AP Photo/Gregorio Borgia

"Высокие цены на билеты отталкивают пассажиров от поездов, - объясняет Тевене, добавляя, что снижение цен - это общая ответственность отрасли и правительств. - Железнодорожные операторы должны устанавливать удобные для клиентов тарифы, а государства-члены и ЕС должны обеспечить честную конкуренцию и снизить плату за проезд по железной дороге".

Как улучшить европейские железные дороги?

Некоторые усовершенствования европейских железных дорог уже разрабатываются.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно пообещала создать Единый регламент цифрового бронирования и продажи билетов. Это позволит пассажирам легко бронировать билеты на поезда, пересекающие границы стран и операторов, не беспокоясь о пропуске стыковок. Они также смогут воспользоваться всеми правами пассажиров ЕС в случае задержек.

"ЕС открыл окно возможностей, чтобы наконец обязать железнодорожные компании делиться своими билетами с платформами бронирования, что позволит осуществлять трансграничное бронирование одним щелчком мыши, - говорит Тевене. - Вместе с внедрением европейского стандарта для системы управления и контроля ERTMS, которая повысит пропускную способность и пунктуальность поездов, эти правила способны сделать железнодорожное сообщение более надежным и простым в использовании. Настало время, чтобы Еврокомиссия показала, что это не пустые обещания".