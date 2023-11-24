Поездки в Лондон и оттуда на поезде станут дешевле, правда это временно. Компания Eurostar анонсировала промо-тарифы на билеты, которые будут действовать в первые месяцы 2024 года. Купить их можно уже сейчас.

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Популярность поездок на поездах увеличивается благодаря десяткам новых железнодорожных маршрутов и росту экологической сознательности путешественников.

Однако относительно высокие цены на билеты сдерживают развитие этой транспортной отрасли, и некоторые пассажиры продолжают выбирать дешёвые авиарейсы.

Но есть и хорошие новости. Железнодорожная компания Eurostar предлагает билеты с большой скидкой на поездки в Лондон и обратно.

Поездка на континент - это отличный способ отвлечься от зимней хандры. Но с бронированием билетов лучше поторопиться: срок действия предложения ограничен.

Промо-тарифы Eurostar на поезд до Лондона и обратно

В первые месяцы 2024 года будут действовать 75 200 промо-тарифов.

Пассажиры могут приобрести билеты на поезд до британской столицы и обратно за 39 фунтов стерлингов (45 евро).

Единые тарифы доступны для поездок, запланированных на период с 3 января по 16 марта будущего года.

Однако у желающих их купить есть на это меньше недели. Срок продажи истекает в полночь 27 ноября.

Акция распространяется на тарифы стандартного класса для поездок из Лондона в Париж, Брюссель, Лилль, Роттердам и Амстердам.

Расширенная сеть железных дорогEurostar соединяет в общей сложности 18 пунктов назначения во Франции, Бельгии, Нидерландах и Германии. Так что при желании можно всегда продлить путешествие.

Из Брюсселя пассажиры могут пересесть на поезда, следующие в такие города, как Кёльн, Дюссельдорф и Дортмунд.

Как приобрести дешёвые билеты на Eurostar

Желающим сэкономить на длительном ж/д путешествии Eurostar советует вот что:

"Бронирование поездки заблаговременно даёт вам больше шансов получить дешёвый тариф, особенно в пиковые периоды - праздники и выходные дни", - говорят представители компании.

"Используйте приложение Eurostar для удобства бронирования. Также вы первыми будете узнавать о новых предложениях и акциях".

Если вы находите предложение выгодным, но с датами поездки ещё не определились, то можно приобрести "гибкий билет". С ним можно менять бронирование сколько угодно раз без комиссии, но не позднее, чем за 7 дней до отправления.

Eurostar также рекомендует выбирать рейсы, намеченные на середину недели, так как самые дешёвые билеты обычно продаются на поездаво вторник и среду.