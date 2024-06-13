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Аномальная жара в Греции: закрыты школы и Акрополь

Туристы у храма Парфенон на афинском Акрополе
Туристы у храма Парфенон на афинском Акрополе Авторское право Petros Giannakouris/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Petros Giannakouris/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Кнарик Хачатрян
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Из-за рекордной жары в Греции закрыли школы и доступ в афинский Акрополь. Власти рекомендуют предприятиям по возможности переводить сотрудников на удаленную работу.

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Греция закрыла один из своих главных туристических объектов - древний Акрополь, приостановила работу школ и мобилизовала медиков по всей территории страны, столкнувшись с первой аномальной тепловой волной.

В четверг в некоторых районах средиземноморской страны ожидается температура в 43 градуса по Цельсию из-за южных ветров, несущих горячий воздух и пыль из Северной Африки. Доступ на холм Акрополя, где находится один из самых известных археологических памятников в мире с храмом Парфеноном, был перекрыт, а сотрудники Красного Креста раздавали пришедшим сюда людям бутылки с водой.

Туристы, которые планировали посетить Акрополь, выразили недовольство таким решением, заявив, что греческие власти не сообщили о нём заранее.

"Нет, нам не сообщили. Мы купили билеты вчера в кассе на часовой интервал с 12:00 до 13:00 сегодняшнего дня. Но мы не смогли (войти) с нашими билетами, не было никаких предупреждений, что сегодня он (Акрополь) будет закрыт".

Греческие власти разослали циркуляр, предписывающий госслужащим с проблемами со здоровьем работать из дома до тех пор, пока национальная метеорологическая служба не констатирует спад тепловой волны. Столичная мэрия продлила часы работы общественных центров, чтобы пожилые люди и другие уязвимые группы населения могли найти некоторое облегчение в помещениях с кондиционером.

Это первая волна аномальной жары в Греции в этом году. Раньше такие волны бывали в середине лета, и еще никогда жара не наступала раньше 15 июня.

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