Ж/д-проездной за 10 евро в крупнейший винодельческий регион Франции

By Euronews Travel

Тулуза, Ним, Монпелье - у этих французских городов богатая история и традиции. В их окрестностях можно отведать неповторимые блюда и насладиться изысканным вином. Путешествие на поезде по региону обойдется всего в 10 евро

РЕКЛАМА

Хотите исследовать французскую Окситанию на поезде за 10 евро в день? Местные власти ввели в действие новый железнодорожный проездной, который позволит туристам без ограничений путешествовать на местных поездах по всему региону.

Туристический проездной Occitanie Rail Tour Pass действителен на местных поездах TER - 19 железнодорожных линий, которые следуют до всех станций региона Окситания. Однако его нельзя использовать на высокоскоростных поездах TGV, Intercité или ночных поездах.

Там, куда не доходят поезда, пассажиры могут добраться до конечного пункта назначения на автобусах liO за дополнительную плату в размере 2 евро за поездку.

Проездной позволяет путешествовать без ограничений в течение двух-шести дней, а поскольку в региональных поездах нет зарезервированных мест, его можно легко купить в последнюю минуту.

Куда можно отправиться с проездным Occitanie Rail Tour Pass?

В регионе Окситания расположены такие известные французские города, как Тулуза, Ним и Монпелье. И рядом с ними есть множество исторических и красивых мест, которые можно посетить, воспользовавшись местной железнодорожной сетью.

Сойдите с поезда в Нарбоне и полюбуйтесь Собором Святых Юста и Пастора. Построенный между 1272 и 1340 годами, он черпал вдохновение в сооружениях северной Франции. Сводчатые потолки вздымаются на 40 метров в уникальном хоре здания.

Отправьтесь в живописный городок Кольюр, чтобы насладиться прозрачными водами Средиземного моря. Его архитектура вдохновляла художников, в том числе Матисса и Пикассо. А чтобы почувствовать неповторимый вкус Окстинании, соедините выдающиеся гастрономические предложения со знаменитыми винами AOC Banyuls-Collioure.

Кольюр вдохновлял Матисса и Пикассо Unsplash

Это крупнейший винодельческий регион Франции, на долю которого приходится 30 процентов всего производимого в стране вина. Поэтому вдоль железнодорожной сети Окситании есть множество мест, где можно остановиться, чтобы попробовать прекрасные вина.

Здесь представлен широкий ассортимент красных, белых и розовых вин, а виноградники простираются от Пиренеев до склонов Севенн. Характер каждого вина зависит от географических особенностей местности.

К югу от Каркассона вы найдете вина Лиму, известные тем, что для их производства используется сорт винограда Мозак. А к северу от Монпелье жаркий средиземноморский климат и прохладные температуры Севенн создают фруктовые, пряные красные вина Pic Saint Loup.

Монпелье - один из городов, в которые можно попасть по проездному за 10 евро Unsplash

Если вы остановитесь в Тулузе, обязательно посетите один из лучших винных баров в мире, Le 5 Wine Bar, расположенный в самом сердце "розового города". Здесь вы сможете попробовать разнообразные местные вина, а также вина из дальних стран.

Регион Жер на западе Окситании - это место, где в XIV веке родился исключительный французский Арманьяк. Его дистиллируют из белого вина и выдерживают в дубовых бочках, что придает ему неповторимый аромат.

И вполне вероятно, что вы найдете потрясающее региональное вино на любой из 150 станций в регионе, на которой вы решите сойти.