By Euronews Travel

Испания стала лучшим местом для летнего отдыха: почти треть лучших пляжей Европы находятся именно там

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Лето стремительно приближается к нам, и вместе с ним желание сбежать к солнцу как можно скорее. Это шанс расслабиться, погрузить ноги в песок и забыть обо всем на свете.

Но как именно выглядит идеальный пляжный отдых?

Платформа бронирования BookRetreats составила рейтинг пляжей в 16 европейских странах, основываясь на том, что, по их мнению, путешественники ценят больше всего: популярность, погоду, безопасность, доступность и качество воды.

Используя данные на основе отзывов Google, рейтинга безопасности Global Peace Index и информации о качестве воды от Европейского агентства по охране окружающей среды (EEA), каждому месту был присвоен балл от 0 до 1 по этим категориям с общей возможной оценкой в 5 баллов.

Из более чем 14 000 лучших направлений компания по бронированию путешествий рассмотрела 251 пляж. Они проанализировали их все - от самых популярных уединенных мест вдали от крупных аэропортов, таких как Прайя-да-Самокейра в Португалии или Кала-Мариолу в Италии, до таких стран, как Кипр, где в 99,2% мест для купания отмечено отличное качество воды.

Именно эти места, по их мнению, являются лучшими пляжами в Европе, которые стоит посетить этим летом.

Где находятся лучшие пляжи Европы?

25 лучших пляжей Европы разбросаны по всему континенту - от Германии до Греции и Хорватии. Но когда дело доходит до топ-10, в этом рейтинге есть один выделяющийся регион.

Португальский пляж Маринья занимает десятое место, а Прайя-да-Фалезия - второе. В Испании Кала-Комте занял шестое место, Лас-Кантерас - четвертое, а пляж Ла-Конча - первое.

Кала Конте — один из многих испанских пляжей, попавших в этот список. BookRetreats

На Пиренейском полуострове находятся одни из лучших пляжей на континенте. По данным рейтинга BookRetreats, только на одну Испанию приходится около трети (28%) лучших пляжей Европы.

Вот более подробный обзор прибрежных мест, которые составили первую пятерку.

Лама-Моначиле, Италия: отдохните в легендарной бухте

На пятом месте - галечный пляж Лама-Моначиле в Италии. Эта бухта между двумя великолепными скалами в центре Полиньяно-а-Маре имеет рейтинг 4,7 из 5 по результатам 14 900 отзывов Google.

Лето здесь идеально подходит для любителей позагорать — средняя температура 30°C и статус "Голубого флага " гарантирует кристально чистую воду отличного качества. Италия занимает 34-е место в мире по уровню безопасности, а до этого пляжа можно легко добраться на машине, он находится всего в 50 км от аэропорта Бари.

В целом Лама-Моначиле заработал 4,15 балла из 5 - это самый высокий рейтинг итальянских пляжей в списке.

Пляж Лас-Кантерас, Испания: ловите лучи, не покидая города

Пляж Лас-Кантерас, расположенный в оживленном центре города Лас-Пальмас (Гран-Канария), является самым высокорейтинговым пляжем на Канарских островах. Его рейтинг составляет 4,7 из 5 по результатам 14 400 отзывов путешественников.

Бесконечное солнце обеспечивает летнюю температуру 28°C, а качество воды, по данным EEA, отличное. Это большой бонус, если вы планируете поплавать в море и познакомиться с оживленным лавовым рифом, кишащим морскими обитателями.

Пляж Лас-Кантерас в Лас-Пальмасе, Гран-Канария. BookRetreats

Испания занимает 32-е место в мире по уровню безопасности, поэтому этот пляж получил такой же балл, как и все остальные испанские пляжи в этом списке. А что касается доступности, то Лас-Кантерас находится всего в 22,5 км от аэропорта Гран-Канарии.

В целом BookRetreats оценивает этот пляж в 4,21 балла из 5, что означает, что он является четвертым лучшим пляжем в Европе.

Пляж Пасьяча, Хорватия: откройте для себя скрытую жемчужину на Адриатическом море

Пляж Пасьяча, расположенный между высокой скалой и Адриатическим морем, является лучшим пляжем в Хорватии. Он имеет рейтинг 4,8 из 5 по результатам более чем 2 400 отзывов - меньше, чем у других, но это свидетельствует о том, что этот пляж может быть настоящей скрытой жемчужиной.

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Летом здесь можно понежиться в 28-градусной жаре, а затем искупаться в чистейшей воде. Море наиболее теплое в августе.

Хорватия занимает 14-е место в мире по безопасности, что также дает этому пляжу дополнительные баллы, и находится он всего в 7,5 км от аэропорта Чилипи.

С общим баллом 4,22 из 5 пляж Пасьяча становится третьим лучшим в Европе.

Прайя-да-Фалезия, Португалия: понежьтесь под золотыми скалами

Окруженный золотыми глиняными скалами Алгарве, пляж Прайя-да-Фалезия имеет средний рейтинг 4,7 из 5 по 13 000 отзывам Google.

В ясные солнечные дни средняя максимальная температура летом достигает 28 °C. Как и во всех других местах, вошедших в пятерку лучших, здесь отличное качество воды. Если вас волнует безопасность, Португалия занимает 7-е место в мире. Она входит в пятерку самых безопасных европейских прибрежных стран.

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Добраться до этого пляжа легко: Прайя-да-Фалезия находится всего в 31,4 км от хорошо обслуживаемого аэропорта Фару.

Пляж Ла-Конча, Испания: посетите лучший пляж в Европе

Пляж Ла-Конча находится к востоку от Бильбао, недалеко от границы между Францией и Испанией.

Он является одним из самых высоко оцененных в Европе: средний балл 4,7 из 5 по результатам 21 000 отзывов в Google. Теплые летние дни приносят среднюю температуру 24 °C, а отличное качество воды делает его прекрасным местом для купания.

Пляж Ла-Конча в Испании. BookRetreats

До аэропорта Сан-Себастьяна можно добраться за 30 минут. И, наконец, в категории безопасности Испания занимает 32-е место в мире. В целом, это дает пляжу Ла-Конча оценку 4,29 из 5, что позволяет ему занять первое место в списке BookRetreats.