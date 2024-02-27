Гид по Испании Тимон ван Бастен советует, какие неочевидные места посетить в Испании, если вы уже были в Мадриде и Барселоне.

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Если вы любите путешествовать, то наверняка бывали в Испании, исследовали Барселону, Мадрид и хотя бы один Канарский или Балеарский остров.

Но если вы задавались вопросом, где в Испании еще есть относительно неизведанные места, у нас есть несколько предложений. Euronews Travel поговорил с Тимоном ван Бастеном, гидом по Испании и основателем Travel Spain 24.

Тимон ван Бастен у себя в офисе Timon van Basten

Тимон ван Бастен — голландец. Он побывал более чем в 40 странах, но последние пять лет живет в Испании.

Мы попросили его рассказать о лучших местах в этой стране.

"Именно испанский дух делает эту страну такой особенной. Это любовь к жизни, которая наполняет улицы до поздней ночи, когда мы переходим из тапас-бара в тапас-бар, болтая и смеясь. Самые быстрые барабаны на фестивалях Семана Санта. Отвага бегунов в Памплоне. Та искра, которая превращает даже обычные дни в яркий праздник. Она живая!" Тимон ван Бастен основатель Travel Spain 24

Пуэблос Бланкос в Андалусии

Большинство туристов не доезжают дальше Ронды или Севильи, находясь в Андалусии, говорит Тимон Euronews Travel. Но, по его словам, "белые деревни, разбросанные по горам и холмам, — это как шаг назад во времени".

"Такие городки, как Саара-де-ла-Сьерра и Грасалема, предлагают извилистые улочки, вкусные тапас и захватывающие дух виды без толп туристов".

Саара-де-ла-Сьерра в Андалусии Lior Shapira via Unsplash

Тимон рекомендует исторические места за их "белые домики и маленькие замки". Нарисовав впечатляющую картину, он добавляет: "Оливки растут вокруг холмов и скал. Пешие прогулки и отдых на деревенских площадях — прекрасное времяпрепровождение. Весной распускаются полевые цветы".

Звучит идиллически!

Лас-Медулас в Леоне

"Вряд ли кто-то из путешественников слышал о нем, но это одна из самых уникальных достопримечательностей, с которыми я сталкивался", — говорит Тимон об этом захватывающем дух месте на северо-западе страны.

У него богатая история: много веков назад римляне добывали здесь золото из шахт. Сегодня, объясняет Тимон, Лас-Медулас — это "сюрреалистический пейзаж с возвышающимися красноватыми скалами и каменными столбами, который не похож ни на один другой в Испании".

Лас-Медулас Giuseppe B via Unsplash

Хотя это место не слишком знаменито, здесь можно узнать больше о древнем наследии региона благодаря бесчисленным туристическим тропам, пересекающим ландшафт, а также небольшому музею Aula Arqueologica.

Тимон говорит, что сюда можно приезжать круглый год, а "близлежащие фермы предлагают попробовать местные вина в осенних красках" — в это время года впечатления будут особенно яркими.

Ла-Гарроча в Каталонии

Барселона — один из самых посещаемых городов Испании, поэтому неудивительно, что эта горячая точка Каталонии переполнена и, как говорит Тимон, забита "туристическими массами".

Возможно, этот регион наиболее известен своим сыром из козьего молока и Зоной вулканов Ла-Гарроча (Zona Volcànica de la Garrotxa) — огромным природным парком с множеством потухших вулканических конусов, но здесь есть еще много интересного.

Тимон советует посетить "суровый вулканический регион, усеянный средневековыми городами", такими как Санта-Пау, построенный вокруг замка, или Бесалу с живописным романским мостом.

Млечный путь виден над Санта-Пау Marc Sendra Martorell via UnSplash

"Санта-Пау и Кастельфольит-де-ла-Рока лишены основных достопримечательностей, но с лихвой компенсируют это очарованием маленького городка и превосходной каталонской кухней", — говорит он.

Это место обязательно для посещения любителями природы, добавляет Тимон, объясняя, что пешие и велосипедные прогулки здесь на высшем уровне. Он также говорит, что не стоит пропускать лес, который "растет в старых вулканических потоках с березами и дубами".

Если козий сыр вам не по вкусу, то вам повезло: "колбасы, жареные овощи и сливочные десерты" — всё это тоже региональные блюда.

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Эль-Йерро на Канарских островах

Многие поклонники испанской культуры, вероятно, уже побывали на Канарских островах Тенерифе, Гран-Канария или Лансароте, но не многие ступали на остров Эль-Йерро.

Самый южный и западный из группы островов, он также самый маленький и может похвастаться одним из лучших климатов на всех Канарах.

"На крошечном отдаленном острове царит атмосфера конца света: потоки лавы, вулканические кратеры и пышные скалы, уходящие в Атлантику", — говорит Тимон.

Эль-Йерро Víctor Martín on Unsplash

Он советует арендовать автомобиль, чтобы получить все впечатления и "исследовать остров в своем собственном темпе, с причудливыми городками, уединенными пляжами и спокойными пешеходными тропами".

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Это поистине уникальный ландшафт: побережье с "лесами, скалами и волнами", а озеро Эль-Гольфо, образовавшееся в кратере старого вулкана и получившее свой уникальный оттенок благодаря необычным водорослям, — великолепное зрелище.

Для тех, кто стремится путешествовать с заботой об окружающей среде, Эль-Йерро также является хорошим выбором.

Остров постоянно расширяет свои возможности по комбинированию гидро- и ветроэнергетики, что в один прекрасный день может позволить ему получать всю энергию из возобновляемых источников.

Сьерра-де-Франсия в Кастилии и Леоне

На полпути между Мадридом и португальской границей вы наткнетесь на горный массив Сьерра-де-Франсия.

Он находится в двух шагах от города Саламанка, но весь регион малонаселен, а его немногочисленные города известны большой культурной ценностью.

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"От каштановых лесов до зеленых холмов, усеянных каменными деревнями, — этот нетронутый сельский регион отличается простой красотой", — говорит Тимон. "Остановитесь в сонной Ла-Альберке, чтобы побродить по сельской местности и без шума и гама насладиться домашним рагу из овчины мигас".

Сьерра-де-Франсия Flickr/Creative Commons

По словам Тимона, это еще одно направление для тех, кому надоели крысиные бега: "Пешие и велосипедные прогулки для изучения зеленой сельской местности, [которая] предлагает вкус сельской жизни".

Вместе с соседней Сьерра-де-Бехар Сьерра-де-Франсия представляет собой биосферный заповедник, а это значит, что власти стараются совместить сохранение биологического разнообразия этой территории с ее рациональным использованием.

Более того, некоторые из городов горного массива были официально объявлены Conjunto Histórico-Artístico, что призывает сохранять, оберегать и защищать здания, объекты и ландшафты, имеющие особое историческое значение.