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Что такое "паспорт таланта" во Франции? Все, что вам нужно знать о четырехлетней визе

Узнайте, можете ли вы получить четырехлетний "паспорт таланта" во Франции.
Узнайте, можете ли вы получить четырехлетний "паспорт таланта" во Франции. Авторское право Canva
By Angela Symons
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Художники, предприниматели и ученые получают возможность жить и работать во Франции.

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Хотите начать новую жизнь во Франции? "Паспорт таланта" может оказаться как раз подходящим вариантом.

Предназначенная для стимулирования экономики, эта виза позволяет иностранцам жить и работать во Франции в течение первоначального четырехлетнего периода.

С момента своего появления в 2017 году она была расширена и теперь распространяется не только на высококвалифицированных иностранных работников, но и на инвесторов и высокооплачиваемых сотрудников.

Вот все, что вам нужно знать о французском "паспорте таланта", в том числе о том, кто имеет право на его получение и какие навыки вам необходимы для этого.

Кто может подать заявку на французский "паспорт таланта"?

Этот тип визы могут получить граждане стран, не входящих в ЕС, которые могут внести значительный вклад в экономику или культуру страны.

К ним относятся высококвалифицированные и высокооплачиваемые сотрудники, например, исследователи со степенью магистра, артисты и актеры, а также люди, известные в области науки, литературы, искусства, образования или спорта.

Основатели бизнеса и заинтересованные лица, инвестирующие не менее 30 000 евро, также могут подать заявку, если они отвечают определенным требованиям, например, имеют степень магистра или пятилетний профессиональный опыт. Экономические инвестиции в некоторые другие области также могут дать вам право на участие в программе.

Сотрудники или основатели инновационного предприятия, признанного государственным органом, сотрудники международной компании, работающие во Франции, и законные представители компании, ведущие дела во Франции, также могут подать заявку на получение паспорта таланта.

Нужно ли вам говорить по-французски, чтобы получить паспорт таланта?

Недавно Франция ввела более строгие законы для некоторых карт резидента, повысив требования к уровню владения языком.

Для карт резидента он был повышен с A1 (начинающий) до A2 (разговорный уровень). Заявители должны пройти тест, чтобы подтвердить знание языка. Для 10-летней карты резидента уровень владения языком был повышен с A2 до B1 (ниже среднего).

Но есть и хорошие новости, если вы все еще совершенствуете свои знания французского: на "паспорт таланта" новые правила не распространяются.

Могут ли члены вашей семьи присоединиться к вам по французскому "паспорту таланта"?

Члены вашей семьи могут присоединиться к вам по французскому "паспорту таланта". Вашему супругу (супруге) и детям будет выдан многолетний вид на жительство, который позволит лицам старше 18 лет работать в стране.

Разрешение можно получить в местном отделении полиции по прибытии во Францию.

На какой срок выдается французский "паспорт таланта"?

Чтобы иметь право на получение "паспорта таланта", срок действия вашего трудового договора и пребывания во Франции должен превышать три месяца. Высококвалифицированные сотрудники должны иметь контракт сроком не менее одного года.

В течение двух месяцев после прибытия во Францию вы можете подать заявление на получение многолетнего вида на жительство сроком до четырех лет. Его можно продлевать каждые четыре года, если вы по-прежнему отвечаете требованиям по зарплате и типу работы.

Каков порог заработной платы для получения "паспорта таланта" во Франции?

Порог заработной платы для паспорта таланта зависит от того, к какой категории вы относитесь.

Сотрудники "инновационных экономических проектов" и те, кто занимается деятельностью, связанной с их национальной или международной репутацией, должны зарабатывать не менее суммы, эквивалентной минимальной заработной плате во Франции для работника, занятого полный рабочий день (в настоящее время это 1 399 евро в месяц).

Сотрудники международных компаний должны получать зарплату, в 1,8 раза превышающую минимальный размер оплаты труда. Те, кто работает в сфере исследований и разработок на "новом инновационном предприятии", должны получать зарплату, как минимум, вдвое выше минимальной.

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Высококвалифицированные сотрудники должны иметь зарплату, в 1,5 раза превышающую среднюю годовую брутто-зарплату во Франции, которая в настоящее время составляет 35 891 евро.

Те, кто получает корпоративную должность во французской компании, должны иметь зарплату, в три раза превышающую минимальный размер оплаты труда.

Заявители должны предоставить подтверждение своих финансовых ресурсов в размере 70 процентов от минимальной заработной платы за каждый месяц пребывания во Франции.

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